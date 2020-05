Umberto Smaila diventerà nonno: la moglie di Rudy aspetta un figlio

Di Giulio Pasqui giovedì 7 maggio 2020

Umberto Smaila diventerà presto nonno: l'annuncio a "Mattino 5".

Umberto Smaila diventerà presto nonno. L'annuncio è arrivato durante la puntata del 7 maggio di Mattino Cinque. "Questa notizia credo che possa portare un po' di gioia in un periodo difficile come questo: mia moglie è incinta, aspettiamo un bambino", ha raccontato Rudy Smaila, figlio di Umberto, in collegamento con Federica Panicucci. Collegato da casa, Smaila Senior ha accolto la notizia con un applauso. "Queste sono belle notizie, vi faccio le nostre felicitazioni", è stato invece il commento della padrona di casa.

Rudy diventerà papà per la prima volta all'età di 38 anni. Lui e la moglie Paola sono convolati a nozze nel 2017 dopo una lunga storia d'amore.

Rudy Smaila in versione "panettiere"

Complice l'emergenza legata al Coronavirus, Rudy Smaila si è reinvetato "panettiere". Infatti ha deciso di consegnare a domicilio pane, pizza e focacce per conto del panificio di properietà della famiglia. "Mi sono chiesto cosa potessi fare senza stare con le mani in mano. Così, spinto dal senso civico, ho deciso di fare le famose consegne a domicilio". La sua storia era già stata raccontata dal settimanale "Chi".