Uomini e Donne, L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli critica l'interesse verso Gemma

Di Marco Salaris mercoledì 6 maggio 2020

"Penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere...". La foto del 2012 insieme all'ex.

Di Nicola Vivarelli, alias Sirius, oltre il suo volto ormai impresso nella mente di Gemma Galgani stiamo scoprendo sempre più particolari del suo passato grazie a persone vicine a lui come il titolare dell'agenzia di spettacolo sorpreso della presenza del giovane nel programma di Maria de Filippi (e della quale ci siamo occupati), ma anche di chi, dal passato di Sirius, porta una testimonianza sul ragazzo. E che testimonianza se a riferirla è la sua ex fidanzata Chiara Vannucci.

Dalle pagine di Fanpage racconta:



Uomini e Donne l'ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra. Mi ha scritto un amico per dirmi che l'aveva visto in trasmissione. Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno (in testa all'articolo una foto di coppia scattata nel 2012, ndr).

Si parla tanto della differenza d'età fra Gemma e Nicola (44 anni), Chiara sottolinea che lei più grande del ragazzo di soli 6 anni (ne compirà 32 a giugno) ma specifica:



Non so se Nicola abbia avuto altre donne più grandi dopo di me, io sono stata la sua prima fidanzata. All'epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato.

Altro retroscena da non sottovalutare è che, a detta di Chiara, Nicola ha avuto già modo di partecipare alle selezioni di Uomini e Donne tanto tempo fa, senza però essere ricontattato: "Ci rimase male" afferma. Arriva una stoccata per la possibile relazione con Gemma nella quale Chiara non crede affatto:



Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma - precisa - devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa.

E allora qual è la verità? Nicola Vivarelli è più attratto dalle luci della ribalta o il suo cuore batte veramente per la dama torinese?