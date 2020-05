Cristina Quaranta ha cambiato lavoro: ora gestisce un negozio di tendaggi

Di Giulio Pasqui lunedì 4 maggio 2020

L'ex volto di "Non è la Rai" ha cambiato mestiere: ecco le sue dichiarazioni.

Da Domenica In a Non è la Rai, negli anni Novanta Cristina Quaranta è stata molto attiva nel mondo della televisione. Con l'arrivo degli anni Duemila, salvo una partecipazione a L'isola dei Famosi e poco altro, la sua carriera è stata in discesa. Oggi Cristina ha cambiato mestiere e gestisce un negozio di tendaggi. "È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90. Da quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata un agente immobiliare, oggi invece gestisco un negozio di tendaggi, do una mano ad un amico romano che ha questa bottega a Milano, quando è fuori città lo sostituisco. Mi piace molto questo lavoro, anche perché io non sono fatta per stare a casa con le mani in mano, mi piace riscoprirmi, reinventarmi e fare tante cose nuove", ha detto a Dagospia.

Nonostante tutto, Cristina Quaranta non nasconde la volontà di tornare in televisione:

"Non sono affatto arrabbiata con la televisione per il semplice fatto che io nella vita avrei voluto fare tutt’altro. E' accaduto tutto per caso, io non ho mai cercato questa carriera. Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica. Col senno di poi però tornando indietro avrei fatto tutt’altro. Sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica. Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua".

Oggi l'ex showgirl ha 47 anni ed è una bellissima donna.