Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti faccia a faccia a Live non è la d'Urso (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 4 maggio 2020

"Per certi versi non riesco a capirti" dice la conduttrice "Non c'è compatibilità tra noi" risponde l'ex gieffina.

Gli esordi di Antonella Elia a Non è la Rai li conosciamo tutti. Enrica Bonaccorti nella prima edizione dello storico programma di Gianni Boncompagni tenne a battesimo la showgirl recentemente protagonista nella quarta edizione del Grande Fratello VIP. Le strade poi si sono divise, entrambe con i propri successi.

In un'intervista concessa al settimanale Chi la Elia ha speso delle parole non proprio lusinghiere nei confronti della conduttrice: "Non era affatto materna con me, avevapiù amicizia con Yvonne Sciò, le davo fastidio. Ha detto che ero inaffidabile"

Le due si sono ritrovate faccia a faccia a Live non è la d'Urso, quindi la Bonaccorti è la prima a prendere parola:



Certo, inaffidabile è una brutta parola. Io ho giudicato il tuo comportamento al Grande Fratello. Le tue provoazioni erano molte ridicole, le tue reazioni erano forti. Non sono stata materna? Sono quella che sono. Per certi versi non riesco a capirti, nonostante io ti apprezzi artisticamente.

La replica di Antonella Elia: "Hai tutto il diritto di esprimere la tua opinione dato che io entrando nella casa del GF. Mi dispiace però aver letto determinate cose. Evidentemente tra noi non c'è compatibilità caratteriale perciò probabilmente non vedi ciò che altre persone fortunatamente vedono".

Il faccia a faccia (finalmente) tra Enrica Bonaccorti e Antonella Elia a Live #noneladurso pic.twitter.com/8IVg7GIZSv — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 3, 2020

Il contenzioso è quindi chiarito. Certo, non una lietissima fine, ma perlomeno con schiettezza da entrambe le parti.