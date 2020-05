Pamela Perricciolo: chi è, Uomini e Donne 2009, agenzia, luogo di nascita

Di Marcello Filograsso domenica 3 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Pamela Perricciolo

Pamela Perricciolo è un personaggio televisivo diventato noto insieme a Eliana Michelazzo a causa della vicenda di Pamela Prati relativa alle finte nozze con Mark Caltagirone.

Della Perricciolo, socia dell'agenzia Aicos Management con Eliana Michelazzo, si è parlato molto nel 2019, quando l'ex showgirl del Bagaglino annuncia il suo fidanzamento con Mark Caltagirone, dell'affido dei piccoli Sebastian e Rebecca e dell'imminente matrimonio con tanto di nozze in esclusiva a Verissimo.

Peccato che la stampa inizi a dubitare dell'esistenza del futuro marito: la Prati va dalla Toffanin per dire che il matrimonio non si fa più, con la conduttrice che inizia a sentirsi presa in giro per quell'accordo di esclusiva. Fatto sta che le tre imperversano sul piccolo schermo tra Live - Non è la d'Urso e Non è l'Arena di Massimo Giletti, fino a quando la Prati nuovamente dalla Toffanin non rivela l'inesistenza di Mark Caltagirone, accusando le altre due di averla ingannata.