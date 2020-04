Al Bano: "Feltri? Da inferiori è dire battute del genere"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Al Bano risponde a Vittorio Feltri dopo le sue dichiarazioni sui meridionali

Al Bano, primo ospite del nuovo format 'Posso darvi del talk?' di Enzuccio, popolare comico del web di origini pugliesi, ha commentato apertamente le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali che hanno tanto indignato il popolo del web. Il cantante, di origini pugliesi, ovviamente, non ha gradito le frasi del giornalista:

"Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile".

Il Leone di Cellino San Marco, in questi giorni, sta passando la quarantena nella propria tenuta con Loredana Lecciso ed i figli:

"Io sono un italiano con la I maiuscola, sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto. E ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire 'è una razza inferiore', è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori è dire battute del genere".

Fonte | via Adnkronos