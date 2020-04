Antonella Elia, il fidanzato Pietro: "Non faccio la tinta" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Pietro Delle Piane non si tinge i capelli

Pietro Delle Piane ed Antonella Elia stanno trascorrendo la quarantena. Nelle scorse ore, l'attore ha replicato, attraverso un video post, una notizia, commentata da Roberto Alessi, sul settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana ("Pensavo che si sarebbero mollati appena lei fosse uscita dal GF Vip... Errore mio stavolta..."). Il direttore della rivista rosa, però, ha bocciato inesorabilmente il look sfoggiato dal compagno dell'ex valletta di Mike e Corrado nei vari programmi Mediaset dedicati al 'Grande Fratello Vip"

"I più gli hanno perdonato, l’arroganza, il fatto che abbia preso in giro Fiore Argento, ma quella tinta marrone topo proprio non va giù a nessuno... Con il suo fidanzamento con Antonella Elia, l'attore è entrato di prepotenza nella Tv, litigando con tutti o quasi (me compreso). Antonella ha preso nota e ha abbozzato...".

Ecco le parole di risposta su Instagram:



"In questo articolo, Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 ha ammesso di aver sbagliato e si è scusato per aver dato un giudizio errato in merito all'amore e al rapporto mio con Antonella. E fa un mea culpa. L'unica cosa che non capisco, è un errore sul mio cognome, credo sia un errore di battitura e poi scrivono che io mi faccio la tinta marrone topo. Secondo voi mi faccio la tinta?! Io non ho mai fatto la tinta come potete notare. Ci sono sempre delle cose da sistemare. Io non faccio la tinta. Però la foto e bella. Io ed Antonella siamo proprio una bella coppia".