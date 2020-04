Daniele Scardina: "Diletta Leotta? Cerchiamo di rimanere discreti"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

La quarantena di Diletta Leotta assieme al fidanzato Daniele Scardina

Daniele Scardina sta trascorrendo i giorni di quarantena assieme alla fidanzata Diletta Leotta. Il famoso boxeur e la conduttrice alternano le sessioni di allenamento in casa alla preparazioni di succosi manicaretti. Una convivenza forzata, però, che ha cementificato il rapporto di coppia come confessato dallo stesso Toretto al settimanale 'Novella 2000' in edicola questa settimana:

"Sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto".

Dopo mesi di dichiarazioni sibilline, i due innamorati sono usciti allo scoperto, desiderosi di grande al mondo intero, il loro amore:

"Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa".

Il pugile, che prossimamente sarà impegnato nella nuova stagione di 'Ballando con le stelle' sogna, ben presto, di riabbracciare la famiglia, fare lunghe camminate, andare dal barbiere, incontrare gli amici di sempre. Insomma, riprendere la quotidianità e la libertà che ci è stata tolta dal Coronavirus. Come non dargli torto...