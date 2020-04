Fase 2, parla il Premier Conte, i vip commentano: "Non si è capito niente"

Di Massimo Galanto lunedì 27 aprile 2020

Antonella Clerici e Marco Bocci sembrano mettere in dubbio la chiarezza comunicativa del Premier, Fiorello ironizza

Giuseppe Conte ieri sera, in conferenza stampa, ha parlato ad un totale di circa 24 milioni di telespettatori (quasi il 75% di share). Tra questi anche molti vip, che sui social non hanno risparmiato commenti alle parole del Premier.

In particolare, Antonella Clerici su Twitter ha ammesso di non aver capito i dettagli della comunicazione istituzionale, che riguarda la fase due della gestione della pandemia da coronavirus:

Eppure ho ascoltato ma non ho capito. Si può girare solo per la propria regione ancora solo con autocertificazione? E i parenti solo se vivono la stessa regione?

Sulla stessa linea di pensiero anche la cantante Marina Fiordaliso, che ha confessato di aver "capito nada" e l'attore Marco Bocci, che su Instagram si è sfogato così.

Io c’ho capito poco, ma forse non c’arrivo io, anzi sicuramente. (...) Quindi non cambia un ca**o? Però possiamo andare a correre giusto…mi sembra un elemento fondamentale…Era una supercazzola che abbiamo sgamato tutti.

Ciliegina sulla torta è arrivato anche il commento di Rosario Fiorello, come sempre giocato sull'ironia. Lo showman, infatti, ha fatto riferimento alla discutibile ipotesi (per ora rimasta tale) di non permettere agli over 60 di uscire di casa in quanto soggetti più a rischio contagio.