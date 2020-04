Stillo, chi è il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate di Uomini e Donne (Video)

Stillo è uno dei corteggiatori misteriosi che Giovanna Abate sta conoscendo, tramite chat, a Uomini e Donne.

Stillo è stato presentato come un uomo di 32 anni.

La sua lettera di presentazione è stata la seguente:

Se è vero che questo mondo va troppo di fretta e ha perso i valori di un tempo, cominciare una conoscenza con una lettera è sicuramente una cosa in controtendenza. E' un po' come essere delle radio vintage in un mondo che ascolta Spotify. Ma la cosa non mi dispiace. Mentre scrivo, mi rendo conto che è una situazione un po' impari, questa, perché io, già da un po', ti conosco. Devi sapere che purtroppo ho il brutto difetto di dire sempre ciò che penso e ammetto che se ti avessi incontrata per strada, probabilmente non mi sarei girato. Ma con la stessa sincerità ti dico che se ci fossimo incontrati ad una cena organizzata da un amico in comune, una di quelle in cui si rimane a parlare per ore, a fine serata avrei fatto in modo di far coincidere il tuo "Ragazzi io devo andare che si è fatto tardi..." con il mio... E sotto al portone, ti avrei chiesto di rivederci. Il mondo che nascondi dietro al tuo sorriso (quel mondo che conservi per poche persone fidate, perché hai paura di essere ferita) mi ricorda quello che mi raccontava mia nonna quando veniva a prendermi a scuola e mi piace!