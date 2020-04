Uomini e donne, Ida Platano sulla fase 2: "Delusa e arrabbiata"

Di Massimo Galanto lunedì 27 aprile 2020

Il commento della dama del trono over agli annunci del Premier Conte

Ida Platano del trono over di Uomini e Donne ha affidato alle sue stories Instagram (dove è seguita da mezzo milione di utenti) il commento alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in termini di fase due. La compagna di Riccardo Guarnieri si è detta "un po' delusa e un po' arrabbiata". Il riferimento è alla sua voglia di tornare al lavoro.

Ida è parrucchiera e proprietaria del negozio che gestisce a Brescia. Il Premier ieri ha annunciato che la riapertura per i parrucchieri è prevista per il primo giungo prossimo, al contrario di altre attività come i negozi che potranno riprendere prima.

La dama del programma di Maria De Filippi ha comunque lasciato ai suoi follower un messaggio di speranza: