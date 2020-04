Johanna Hauksdottir, chi è la compagna di Fabio Volo

Di Ivan Buratti sabato 25 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Johanna Hauksdottir

Chi è Johanna Hauksdottir, la compagna di Fabio Volo? Scopriamo dettagli, curiosità e gossip sulla donna, nota alla cronaca rosa per la relazione con il conduttore e scrittore Fabio Volo.

Johanna Hauksdottir è islandese di nascita. La donna - di cui non conosciamo la data di nascita precisa, né tanto meno l'età - è cresciuta a Kópavogur, la seconda città dell'Islanda per numero di abitanti. In un'intervista a Vanity Fair di alcuni mesi fa, Johanna, che si fa chiamare da tutti Maggy, ha ricordato la sua infanzia trascorsa in Nord Europa:



I miei ricordi sono all’aria aperta, amavo arrampicarmi sugli alberi, saltavo giù solo quando mia madre veniva a chiamarmi. Lei è il mio modello, una donna fortissima. Dopo il divorzio da papà ha cresciuto me, mio fratello e un altro figlio da sola. Anche mio padre ha avuto altri due bambini, e oggi abbiamo tutti un ottimo rapporto. Si sta bene in una famiglia allargata.

Dopo aver trascorso alcuni mesi in Sud Africa, all'età di 19 anni, Johanna decide di trasferirsi a New York per approfondire la conoscenza del pilates. Divenuta istruttrice, apre poi un blog, in cui parla di medicina olistica, alimentazione, benessere e viaggi.



Johanna Hauksdottir, l'incontro con Fabio Volo

Sempre nell'intervista a Vanity Fair, Johanna Hauksdottir ha ricordato come è avvenuto il primo incontro fra lei e Fabio Volo, il suo compagno:



Ci siamo conosciuti in un bar, nel 2011. Una delle mie migliori amiche è di Verona, mi aveva parlato di un suo conoscente che stava girando un film a New York (Il giorno in più, ndr). “Vieni sul set a vedere”, mi diceva. Ma io la ritenevo una cosa noiosa, e rifiutavo. Un giorno ci siamo ritrovati tutti nello stesso locale e lei ci ha presentato.

Non si può parlare di certo di un colpo di fulmine fra i due. Inizialmente, infatti, l'islandese non rimase colpita da Fabio Volo:



Non ero affatto interessata a lui. In quel periodo avevo deciso di trasferirmi a Verona per lavorare in una cantina e mio padre, dopo aver saputo che volevo vivere per un po’ in Italia, continuava a dirmi: “Mi raccomando, mai con un uomo italiano”. Nei miei progetti avrei dovuto lasciare New York nel mese di agosto, Fabio l’ho incontrato a maggio. Alla fine ho ceduto e siamo usciti per un appuntamento. Mi sono innamorata. “Oh, oh, abbiamo un problema”, mi sono detta, “ho preso una gran bella cotta per un italiano”.

Johanna Hauksdottir, crisi con Fabio Volo?

A fine dicembre, alcuni siti scandalistici hanno diffuso il pettegolezzo per cui Johanna Hauksdottir e Fabio Volo sarebbero in crisi. I due, che hanno due figli (Sebastian e Gabriel), sono compagni da molti anni, ma c'è chi sostiene che abbiano già deciso di continuare a vivere le proprie vite autonomamente. Lo scorso dicembre, infatti, Maggy ha pubblicato su Instagram un post piuttosto eloquente, che recava come didascalia la frase "Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo". Inoltre, lo scorso marzo, Fabio Volo è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di una misteriosa donna bionda, al mare insieme ad alcuni amici. Nessuna traccia di Johanna, invece. Che il gossip abbia trovato terreno fertile? Chissà...