Adriana Volpe: "Mio marito Roberto è in Svizzera. Sono a Roma con mia figlia ma con il cuore siamo là"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

Adriana Volpe, in diretta Instagram con Antonella Elia, racconta la separazione dal marito Roberto Parli

Adriana Volpe, oggi 24 aprile 2020, ha dato vita ad un'esilarante diretta con Antonella Elia, sua compagna di viaggio all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Le due amiche si sono raccontate a lungo prima di preparare la cena per le rispettive famiglie:

Volpe: "Roby è in Svizzera in questo momento. Penso che ne avrà per un paio di settimane. C'è una situazione delicata che deve affrontare. E' giusto che sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui a Roma ma con il cuore là. Era fondamentale poter dare a mia figlia una vita più normale possibile, rientrare nella nostra casa, riprendere in possesso di alcuni libri scolastici, recuperare le giornate che lei ha perso. Abbiamo vissuto giornate un po' difficili. In quella fase mia figlia non seguiva le lezioni on line. Adesso abbiamo recuperato tutto".

La conduttrice, durante la chiacchierata virtuale, ha cercato di placare l'ira della Elia nei confronti di Patrick Ray Pugliese:

"Io penso che Patrick sia stato sempre diretto e autentico. Quando ti ha chiesto scusa e avete fatto pace, era veramente autentico. Non c'è stata strategia. Vi siete avvicinati, annusati e avete condivido dei momenti belli assieme. Non c'era nessuno secondo fine. Non ha mai fatto nessuna strategia. Ha legato molto con Montovoli, con me".