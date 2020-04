Valentin-Francesca Tocca-Raimondo Todaro, parla Milly Carlucci

giovedì 23 aprile 2020

La conduttrice di Ballando con le stelle interpellata sul triangolo amoroso

Intervistata dal settimanale Nuovo, Milly Carlucci ha raccontato come sta passando questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus. È stata l'occasione per parlare anche di due interessanti fatti che riguardano, in modi diversi, Ballando con le stelle. In primis, l'abbandono di Samanta Togni, ballerina storica della trasmissione di Rai1:

Ha partecipato a tante edizioni del programma ed è ovviamente cresciuta sia come donna che come professionista. Quindi penso sia normale voglia fare altro, ma questa è una decisione sua che non cambia il nostro rapporto d’affetto…. È come una figlia che ho visto crescere e sono felice per le sue scelte.

La Carlucci è stata poi interpellata su un'altra questione scottante, ossia il flirt tra il concorrente di Amici di Maria De Filippi Valentin e la ballerina professionista del talent Francesca Tocca, la quale è sposata ufficialmente con Raimondo Todaro, presenza fissa nel cast di Ballando:

È una questione talmente personale e privata che io non mi sento assolutamente di dire nulla sull'argomento.

Per quanto riguarda il ritorno in onda di Ballando con le stelle (secondo TvBlog slitterà al prossimo autunno), la Carlucci si è limitata a dire che "i ballerini continuano ad allenarsi con i rispettivi vip, ognuno a casa propria, in collegamento via Skype".