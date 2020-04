Virginia Saba: "Taglio io i capelli a Di Maio. Si è fidato"

Di Massimo Falcioni giovedì 23 aprile 2020

Virginia Saba a Un Giorno da Pecora: "Taglio i capelli a Di Maio, si è fidato. Faccio il minimo indispensabile". Sulla convivenza: "Ha cucinato una pizza buonissima, in camicia come sempre"

“Taglio io i capelli a Luigi”. A parlare è Virginia Saba che confessa a Un Giorno da Pecora di curare il look del Ministro degli Esteri in questo lungo periodo di quarantena.

L’emergenza coronavirus ha obbligato i barbieri ad abbassare le serrande, ma il mestiere rappresenta una vera e propria tradizione di famiglia per l’ex giornalista di Sky Tg24.



“È stato fortunato. Se è tranquillo? No! Ma so come li vuole, ho fatto il minimo indispensabile. Si è fidato”.

La Saba ha parlato anche della convivenza con l’ex vicepremier: “Ci vediamo poco. Luigi ha cucinato una pizza buonissima, con ventiquattr’ore di lievitazione, l’ha stesa in pochi minuti sulla teglia, con tanto sugo e tanta mozzarella. Ha cucinato in camicia, come sempre”.

Riguardo alla musica, la compagna di Di Maio ha confidato la passione dell’esponente Cinque Stelle: “La musica ci accompagna quasi sempre, la mattina e la sera, a Luigi piace molto Ennio Morricon. Anche Paolo Fresu, che gli ho fatto ascoltare”.