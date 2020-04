Teresa Saponangelo: marito, vita privata, Instagram, attrice

Di Ivan Buratti giovedì 23 aprile 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Teresa Saponangelo

Teresa Saponangelo, chi è? Scopriamo dettagli e curiosità sulla vita dell'attrice pugliese, che da sempre si divide tra teatro, cinema, televisione e radio.

Teresa Saponangelo è nata a Taranto il 22 ottobre 1973, sotto il segno della Bilancia. Quest'anno compierà 47 anni. Padre pugliese di Taranto, madre napoletana, è proprio cresciuta nella città natale della mamma. Si trasferisce da Napoli all'età di venti anni per frequentare i corsi del DAMS dell'Università degli Studi Roma Tre. L'esordio sul palcoscenico è però nel 1988, a soli 15 anni, quando partecipa allo spettacolo "Dentro la cronaca dentro la storia".

Nel 1994, giunta nella capitale, recita ne Il verificatore di Stefano Incerti, mentre l'anno successivo è nel cast di Ferie d'agosto di Paolo Virzì. Nella seconda metà degli anni '90 lavora incessantemente al cinema (Le acrobate, I vesuviani, Polvere di Napoli, In principio erano le mutande, Tutto l'amore che c'è) e in teatro, tanto da vincere alcuni premi come migliore attrice emergente. Nel 2000 viene candidata come migliore attrice protagonista al Nastro d'argento, anno in cui in teatro recita ne Il tartufo, per la regia di Toni Servillo. Tra le altre esperienze cinematografiche significative da menzionare, La vita degli altri di Nicola De Rinaldo, Ossidiana di Silvana Maja, Bianco e nero di Cristina Comencini, Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa.

Tantissime e di successo le fiction a cui ha preso parte nel corso degli anni, per la gran parte del Servizio Pubblico: da Un medico in famiglia a La squadra e La nuova squadra, passando per Attacco allo Stato e Squadra antimafia. Tra le più recenti, Sirene di Davide Marengo e Basta un paio di baffi. Nel 2020 è nel cast di Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci.

Della sua vita privata sappiamo che è stata sposata con il regista David Emmer, da cui ha avuto un figlio, Luciano. L'attrice è presente su Instagram, ma pubblica sporadicamente post. L'account per seguirla è @teresasaponangelo.