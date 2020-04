ClioMakeUp di nuovo mamma: è nata Joy (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

ClioMakeUp mamma bis di Joy

Con un post sui propri social ufficiali, Clio Zammatteo, conosciuto dal pubblico di Real Time per i suoi tutorial di trucco con lo pseudonimo di ClioMakeUp, è diventata mamma di un'altra femminuccia, che porta per nome Joy.

Il parto è avvenuto negli Stati Uniti nel pieno rispetto delle norme anti contagio (tra cui l'uso della mascherina). La neo mamma bis e la sua bambina stanno bene.

Clio, sposata con Claudio Midolo, un game designer italiano, ha un'altra figlia, Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017. Nel giro di poche ore, la make up artist ha ricevuto, sul proprio account Instagram, migliaia di messaggi di affetto di personaggi dello spettacolo: da Benedetta Rossi ("Tantissimi Auguri da me, Marco e Nuvola") a Valentina Ferragni ("Che meraviglia. Auguri ragazzi") passando per Lodovica Comello ("congratulazioni Clio!!!!! Benvenuta Joy!!!!!!!!"), Guglielmo Scilla ("Ma che meraviglia"), Paola Di Benedetto ("Auguroni, che felicità"), Elena d'Amario ("Due raggi di sole! Joy... benvenuta! Clio amazing Woman congratulations !!!). Anche Giulia De Lellis le ha fatto sentire la propria vicinanza commentando la foto della neo arrivata con diversi cuoricini.