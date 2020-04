Joshua Jackson è diventato papà: ancora segreto il nome della piccolina

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 aprile 2020

L'attore, storicamente famoso come il Pacey di Dawson's Creek, è diventato papà. La moglie ha dato alla luce una bambina, ma ancora non si sa come l'abbiano chiamata

Pacey di Dawson's Creek, l'attore americano Joshua Jackson, sarebbe diventato per la prima volta papà. La moglie Jodie Turner-Smith avrebbe dato alla luce una bambina. A darne l'annuncio il magazine People, che sarebbe riuscito ad ottenere la soffiata direttamente dalla clinica nella quale mamma e bimba si trovano al momento.

La coppia, molto riservata e gelosa della propria privacy, non aveva infatti raccontato della gravidanza in modo dettagliato, tanto che al momento sembrerebbe ancora segreto anche il nome della primogenita. Tuttavia, sappiamo per certo che il fiocco sia proprio rosa e che mamma e figlia stiano bene.

Anche nel corso della sua gravidanza, la moglie di Joshua Jackson, la modella e attrice afro-americana Jodie Turner-Smith, è stata particolarmente attenta a non farsi paparazzare col pancione. Le sue uscite pubbliche nel corso della gravidanza sono state ridotte al minimo proprio per evitare il gossip, e anche il matrimonio celebrato tra lei e Joshua nel dicembre del 2019 è stato organizzato in segreto.

Sulla coppia, sappiamo che si sia frequentata per circa un anno prima di approdare a nozze. Sappiamo anche che il loro sia stato amore a prima vista e che probabilmente anche per questo abbiano immediatamente deciso di mettere su famiglia. La moglie di Joshua, Jodie, di origine giamaicana, prima di intraprendere la carriera di modella e attrice lavorava in banca. Ha deciso di debuttare nel mondo dello spettacolo sotto consiglio di un suo caro amico, l'artista Pharrell Williams.