Cuore di poeta, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Cuore di poeta è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Nel corso della seconda puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', in onda, oggi, 21 aprile 2020, Gemma Galgsani, oltre ad Occhiblu e Pantera, ha avuto la possibilità di conoscere meglio, un altro misterioso pretendente al suo cuore: ovvero Cuore di poeta.

"Vorrei iniziare un gioco di conoscenza con te".

L'uomo, che ha 61 anni, ha organizzato una situazione tipo per un incontro particolare. Una intervista al Parco del Valentino a Torino, per poi, raggiungere una baita isolata e dare sfogo a tutta la sua passione "Quanta eleganza e sensualità sprigionava". L'atmosfera si riscalda subito tra reggiseno di pizzo, autoreggenti, vestitino di seta, stivali al ginocchio. Non si sa, però, se hanno fatto l'amore.

Cuore di poeta vorrebbe iniziare un gioco con Gemma... Cosa si inventerà per attirare la sua attenzione? #UominieDonne pic.twitter.com/Q8TclVNyDO — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 21, 2020

"E' vicino al tuo cuore"

E' acquario ascendente Gemelli. E si definisce romantico, idealista.

Le ha dedicato una poesia 'Se soltanto io potessi':

"Potere, volere, conoscere, vedere, capire, amare

Se soltanto io potessi conoscerti, incontrarti, parlare con te

Se soltanto io potessi

entrare nella tua anima, nel tuo cuore

se soltanto io potessi

accarezzare la tua pelle, coccolarti, amarti,

se soltanto io potessi

donare il mio cuore per te

se soltanto io potessi

entrare nei tuoi pensieri

giocare, piangere, ridere,

se soltanto io potessi

stare insieme a te

ogni momento della nostra vita

se soltanto io potessi

tenerti abbracciata tutta la notte

in un cielo stellato dove brilla

la più bella stella

quella sei tu, il mio grande amore..."