Uomini e donne, occhi blu è l'attore Armie Hammer? (FOTO)

Di Massimo Galanto martedì 21 aprile 2020

L'identità del nuovo corteggiatore - via chat - di Gemma è già stata scoperta?

È Uomini e donne, ma sembra un po' Il cantante mascherato. Le primissime puntate della nuova versione dello storico programma pomeridiano di Canale 5 condotto (in questo caso, senza essere presente fisicamente) da Maria De Filippi hanno fatto partire il giochino che consiste nell'indovinare le identità che si celano dietro i nickname degli spasimanti di Gemma Galgani. Nel caso di Occhiblu, che racconta di essere un uomo di 38 anni, forse siamo già ad una svolta.

Alcuni attenti telespettatori di Uomini e donne, infatti, avrebbe scoperto gli occhi della foto mostrata da Occhiblu potrebbero corrispondere a quelli di Armie Hammer, attore statunitense protagonista del film Chiamami col tuo nome.

Se così fosse per davvero, significherebbe che qualcuno si sta spacciando per un'altra persona. Che sia la redazione del programma o un signore realmente interessato alla conoscenza della dama del trono over? In attesa di conoscere la risposta, Gemma balla da sola per lui.

Ricordiamo che tra i 'nuovi' corteggiatori - per via chat, al momento - ci sono anche Pantera e Cuore di poeta (new entry di martedì 21 aprile). Chi si nasconderà dietro i loro nickname?