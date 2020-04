Lutto per Marco Carta: è morta la nonna, il ricordo sui social (VIDEO)

Sono ore strazianti per Marco Carta. Il cantante ha subìto un grave lutto, è morta la Nonna. Si chiamava Elsa. La donna è stata sempre al suo fianco dalla scomparsa della madre di Marco, crescendolo e sostenendolo anche nelle varie esperienze, da Amici a Sanremo, dall'Isola dei Famosi ai successi musicali.

E' stato lo stesso cantante ad annunciare la triste notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram:



Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze.

Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se.

Ti amiamo. Buon viaggio Elsina.