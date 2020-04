Sammy Hassan: età, altezza, ex moglie, figlio, Uomini e Donne

Di Ivan Buratti lunedì 20 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sammy Hassan

Chi è Sammy Hassan? Conosciamo meglio dettagli, particolarità e curiosità sulla vita di uno dei volti delle trasmissioni più amate di Canale 5.

Nato a Roma il 26 giugno 1985, sotto il segno del Cancro, Sammy Hassan compierà nel 2o20 35 anni. È alto 186 cm. Vocalist, presentatore e modello, Sammy ha origini egiziane per via del padre. Il ragazzo è noto per aver preso parte all'edizione 2019 di Temptation Island in qualità di single tentatore e per essersi intromesso nella relazione fra David Scarantino e Cristina Incorvaia, coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne. Tra le esperienze nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento precedenti a quelle del reality di Canale 5, vanno segnalate l'elezione nel 2001 come Mister Italia, la partecipazione nel corpo dei Carramba Boys di Raffaella Carrà e a Uomini e donne come corteggiatore.

Proprio a Uomini e donne è tornato recentemente, forte del successo ottenuto a Temptation Island. Sammy è sceso per l'appuntamento al buio con la tronista Giovanna Abate, che ora continuerà a conoscere solo virtualmente nella nuova versione del programma di Maria De Filippi.

Attualmente è single, ma Sammy Hassan è perfino convolato a nozze qualche tempo fa. Il matrimonio con l'ex-compagna è durato quattro anni e mezzo, durante i quali è diventato padre di un bambino che ha poco più 2 anni, il piccolo Christian. A proposito del rapporto con la mamma del figlio, Sammy ha rivelato questo a Uomini e donne magazine:



Io e la mia ex moglie ci siamo messi insieme che eravamo due bambini, siamo maturati l’uno accanto all’altra. Ma crescendo le persone cambiano: avevamo tanti progetti, ma la vita a volte non va come si crede e bisogna imparare ad accettarlo.

Il suo profilo Instagram è sammythevoice85. Sui social si diverte a pubblicare foto che provengono dalle sue vacanze o dalle serate in cui si esibisce come vocalist performer, ma ultimamente dedica qualche scatto anche al piccolo Christian.