Live Non è la d'Urso, come sta andando tra Antonella Elia e Pietro delle Piane (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 20 aprile 2020

Il ritorno alla vita di coppia: "Abbiamo parlato per 5 ore dopo la mia uscita dalla casa".

Contro tutto e contro tutti, Antonella Elia è riuscita ad arrivare in fondo all'avventura del Grande Fratello VIP. Le liti e le polemiche per ciò che ha combinato nella casa più spiata d'Italia non ha scalfito la sua avventura che si è conclusa da sesta classificata della quarta edizione. La showgirl è stata invitata in studio a Milano con il suo fidanzato Pietro delle Piane.

Gli affari di coppia sembra stiano andando per il verso giusto nonostante per più volte il loro rapporto sembra esser rimasto appeso ad un filo tra le rivelazioni scottanti arrivate da vecchie conoscenze di Pietro come Sylvie Lubamba e Fiore Argento ("Qualche dubbio mi è venuto. Sentendo queste donne quasi le credi, ma io conosco a fondo Pietro" dice la Elia) e le reazioni di Antonella, intenta per più volte a gettare la spugna.

"Abbiamo parlato per 5 ore dopo la mia uscita dalla casa" aggiunge, a dimostrazione che la crisi è molto più lontana di quanto si possa immaginare come conferma anche Pietro che, guardandola negli occhi le dice: "Ti renderò la donna più felice del mondo".

Una considerazione autocritica sulla travagliata avventura in casa: "Io ho sempre dormito con la sensazione di essere spiata. Sentirsi esposti e nudi come un verme. Poi c’è anche l’aspetto interiore. Non sono molto fiera di tutto quello che ho mostrato. Sarei potuta essere più a modo. Io non sono una signora, ormai non c’è più nessun dubbio. Avrei voluto avere più classe, più stile".

(QUI IL VIDEO)