Aida Nizar arrestata per minacce al fidanzato durante una lite

Di Marco Salaris mercoledì 22 aprile 2020

Il diverbio degenera e la discussa ex gieffina finisce nei guai.

Aida Nizar torna a far parlare di sè e non per le bravate o le provocazioni con la quale abbiamo imparato a conoscerla, bensì per un fatto più grave. Aida trascorre a Madrid la sua quarantena in compagnia del fidanzato Fernando, per la quale più volte ha espresso il suo sentimento anche pubblicamente sui suoi social.

Stavolta però qualcosa è andato storto: i media spagnoli e in particolare il sito Jaleos parlano di una lite violenta con l'uomo, un diverbio che sarebbe degenerato in una situazione particolarmente seria. Aida avrebbe buttato fuori di casa l'uomo senza dargli il tempo di raccogliere i suoi effetti e si sarebbe spinta fino a minacciarlo con un coltello, motivo che ha portato all'arresto della discussa ex concorrente del Grande Fratello.

Le autorità quindi hanno bussato alla porta della casa della Nizar per poter rilasciare delle dichiarazioni ma lei si sarebbe rifiutata in un primo momento per poi tornare sui suoi passi e, di conseguenza, essere arrestata. E' stata interrogata dalla Polizia e successivamente rilasciata.

Non sono state rese noti ulteriori dettagli su una possibile denuncia esposta da parte del suo compagno.