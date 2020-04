Al Bano: "Sono tornato con Loredana Lecciso. Romina Power? Vive nella mia tenuta a Cellino San Marco"

Di Massimo Galanto venerdì 17 aprile 2020

L'annuncio del cantante: "Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po'"

Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. Ad annunciarlo è stato il cantante in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Il cantante di origini pugliesi ha infatti confessato che "sono tornato con Loredana Lecciso" e che "le persone che mi sono vicine lo sanno da un po'".

Il riavvicinamento coincide con il periodo di quarantena forzata per l'emergenza coronavirus che i due stanno trascorrendo nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco. L'aspetto curioso è che nello stesso luogo risiede anche l'ex moglie di Al Bano, Romina Power. Era stata proprio lei a svelarlo tramite Instagram alcuni giorni fa:

Torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena.

A tal proposito, Al Bano ha chiarito:

Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze.

Nelle ultime apparizioni pubbliche (al serale di Amici 19), in effetti, Al Bano e Romina Power avevano mantenuto il metro di distanza di sicurezza, confermando implicitamente che tra di loro non fosse in corso nessun tipo di convivenza quotidiana.

Il risultato finale è, a quanto pare, una famiglia allargata che, al netto di gossip, pettegolezzi e presunti malumori, pian piano si sta ricomponendo. E questa non può che essere una bella notizia.