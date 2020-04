Uomini e Donne, Ida e Riccardo: è finita tra i due?

Di Claudia Cabrini venerdì 17 aprile 2020

Da oltre un mese, i due non si farebbero vedere sui social insieme. Visti i precedenti, i fan hanno subito ipotizzato che tra Ida e Riccardo sia in corso un'ulteriore rottura

Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma sembrerebbe che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia nuovamente maretta. Stiamo parlando di una delle coppie più seguite e apprezzate dagli spettatori del programma, ossia di quella formata da Ida e Riccardo. Sì, perché come ben saprete, dopo vari tira e molla, Ida e Riccardo starebbero facendo coppia fissa già da diverso tempo e, come vi avevamo anche raccontato qualche giorno fa, starebbero trascorrendo la quarantena insieme, a Brescia, a casa di lei, in compagnia anche del figlio di Ida.

Tuttavia, notizia di poche ore fa, tra Ida e Riccardo qualcosa si sarebbero nuovamente incrinato. O per lo meno questo pensano i fan della coppia che, grazie a diversi indizi social, stanno ipotizzando che tra i due sia in corso una nuova rottura. La domanda che in molti si pongono, quindi, è se Ida e Riccardo stiano ancora insieme oppure se, al momento, forse anche a causa di una convivenza sicuramente forzata dal dover rimanere in casa h24, tra i due sia scoppiato nuovamente qualcosa.

Da diversi giorni, infatti, i due non starebbero più condividendo foto e video insieme, online. Dopo aver annunciato a gran voce di essere insieme a Brescia, hanno smesso di ritrarsi insieme su Instagram e da qualche giorno hanno anche smesso di creare contenuti su Tik Tok.

I dubbi dei fan aumentano, soprattutto visto il fatto che l'ultimo post pubblicato da Ida su Instagram con Riccardo risalga ad oltre un mese fa, e al 14 marzo 2020 per essere precisi. Riccardo, dal canto suo, dopo aver cancellato tutte le foto che lo ritraevano in compagnia di Ida dal suo profilo Instagram ufficiale, non ne ha più pubblicate di nuove - altro indizio che secondo i fan potrebbe significare qualcosa.

Come staranno davvero le cose tra i due? Staranno ancora trascorrendo la quarantena insieme? Saranno in crisi? O forse, più semplicemente, che Riccardo abbia rotto la quarantena per tornare dalla sua famiglia senza volerlo far sapere?