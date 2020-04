GF Vip 4, Adriana Volpe si commuove con Patrick Ray Pugliese: "Grazie per essermi stato vicino"

E' nata una bella amicizia tra Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese grazie alla quarta edizione del Grande Fratello Vip alla quale entrambi hanno preso parte.

La conduttrice e l'ex concorrente di ben tre edizioni del GF hanno regalato ai loro follower una diretta su Instagram che si è tenuta giovedì 16 aprile 2020.

Durante la diretta, Adriana Volpe, che, in questo periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha perso il suocero, ha avuto un momento di commozione, ringraziando Patrick per esserle stato vicino:

Come ricordiamo, Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa dei precitati motivi familiari. Per Patrick Ray Pugliese, però, la conduttrice è giunta ugualmente alla fine del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà, al pari di un finalista:

Ho scoperto un'Adriana che ha mille sfacettature, dalla donna che porta pace e allegria nonostante abbiano tentato di togliertele all’Adriana che sa stare agli scherzi. Sei arrivata anche tu alla fine del percorso, hai avuto drammi, tutte queste difficoltà sei comunque una finalista e soprattutto un esempio per come ti sei comportata.

Adriana Volpe e Patrick, quindi, si sono scambiati la promessa di riabbracciarsi molto presto quando l'emergenza in corso sarà rientrata:

Non vedo l’ora di prendere un mezzo e correre da te per riabbracciarti e per riabbracciare Sara (la fidanzata di Patrick, Sara Nanna, ndr) perchè per me l’abbraccio è fondamentale.