Gaffe di Lorenzo Riccardi ad una ragazza: "forse sei un po zoc***a"

Di Marco Salaris giovedì 16 aprile 2020

Polemiche per l'uscita dell'ex tronista di Uomini e Donne su Instagram.

L'ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, conosciuto per la sua estrosità, il gioco e il suo essere diretto stavolta l'ha combinata grossa nei confronti di una ragazza che si è rivolta a lui tramite una domanda posta sulle sue Instagram stories.

"Gli amici dei miei ex fidanzati ci hanno provato con me. Che significa secondo te?" una confessione alla quale Lorenzo risponde con una frase piuttosto discutibile: "Senza offesa, ma forse se un po' zoc****a". L'insulto e quindi l'ex opinionista della trasmissione di Maria de Filippi è stato subito messo sotto accusa da parte dei suoi followers che lo hanno invitato a chiedere scusa alla ragazza per il modo in cui l'ha risposta.

Anche Deianira Marzano è intervenuta a proposito rivolgendosi anche alla sua fidanzata Claudia Dionigi affermando: "Trovo deplorevole e sessista la risposta che ha dato questo Lorenzo alla ragazza…E mi meraviglio come la sua fidanzata non gliela lasci cancellare e non lo sgridi…Ma non ti vergogni a stare con uno così?".

Per ora Riccardo non è intervenuto per giustificare e magari scusarsi per l'uscita non proprio elegante, ma non è escluso che lo faccia nelle prossime ore.