Paolo Bonolis diventerà nonno: la figlia Martina è incinta

Di Fabio Morasca mercoledì 15 aprile 2020

Nel 2020, Paolo Bonolis avrà il suo primo nipotino.

Se il 2019 è stato l'anno dei matrimoni dei suoi due figli più grandi, Stefano e Martina, avuti dal suo primo matrimonio (con la psicologa statunitense Diane Zoeller), nel 2020, invece, Paolo Bonolis avrà il suo primo nipotino.

La figlia Martina, infatti, è in attesa del suo primo figlio che nascerà precisamente a settembre. Il papà, come ricordiamo, è il comedian Tito Garza con cui Martina Anne Bonolis si è sposata nel novembre scorso.

La figlia del conduttore romano ha annunciato la gravidanza, pubblicando un selfie che la ritrae con il pancione in evidenza.

L'immagine è stata accompagnata dalla seguente battuta:

Sto indossando una tuta premaman perchè la nascita di Baby Garza è prevista per settembre e anche perché sono una contadina incinta! Congratulazioni a Tito Garza per avermi messo incinta! Ottimo lavoro!

Martina Bonolis e Tito Garza si sono uniti in matrimonio, come già anticipato, lo scorso novembre. La cerimonia si è tenuta negli Stati Uniti, precisamente al Full Moon Resort, tra le montagne dell'Hudson Valley, nel nord dello stato di New York.

Sperando che l'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia mondiale di COVID-19 attualmente in atto, possa rientrare nei prossimi mesi, Paolo Bonolis, quindi, a settembre, volerà negli Stati Uniti per conoscere da vicino il suo primo nipotino, provando la gioia di diventare nonno per la prima volta.