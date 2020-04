Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti, scontro su Instagram

Di Fabio Morasca mercoledì 15 aprile 2020

Frecciatina di Chiara Nasti all'indirizzo di Aurora Ramazzotti.

Chiara Nasti, in questi giorni, ha fatto arrabbiare non poche persone attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram.

Durante la giornata di ieri, infatti, la social influencer ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha pubblicato una foto che la ritrae a bordo di una macchina di lusso, con il seguente post: "Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto e un asino che paghi per ogni cosa". Quest'ultima frase, per la precisione, era semplicemente una battuta rivolta a suo padre.

Molti, però, hanno accusato Chiara Nasti di voler ostentare il lusso e la social influencer non è certo la prima personalità di Instagram ad aver ricevuto questo tipo di accuse.

Dopo le polemiche, la Nasti ha deciso di provocare i suoi haters, stampando le critiche, e anche gli insulti (e quelli non sono mai giustificabili), su un rotolo di carta igienica. L'Instagram Stories è stata ripresa su un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di GiuseppePorro.it.

Il post in questione è stato commentato anche da Aurora Ramazzotti che ha condiviso semplicemente l'emoji del facepalm, quella della "mano sul viso" tanto per intenderci.

Alla Nasti non è passato inosservato questo commento e ha deciso di replicare con una frecciatina:

Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo!

Dopo questo commento, sono piovute altre critiche per Chiara Nasti, accusata, in questo caso, di aver fatto una battuta di basso livello e di pessimo gusto.