Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari: "Stiamo tornando, distanti ma vicini" (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Gianni Sperti e Tina Cipollari protagonisti della nuova formula di Uomini e Donne

Con una serie di Instagram Stories, Gianni Sperti, nelle scorse ore, ha ufficializzato il proprio coinvolgimento nella nuova versione di 'Uomini e Donne' che prenderà ufficialmente il via lunedì 20 aprile 2020, alle 14:45, su Canale 5.

L'opinionista del programma di Maria De Filippi si è fatto fotografare, a debita distanza da Tina Cipollari, per ribadire, ancora una volta, la propria adesione alle norme per evitare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus ("Stiamo tornando. Distanti ma vicini").

L'ex ballerino di 'Buona domenica' e la vamp commenteranno le nuove conoscenze (con la scrittura) di Gemma Galgani e di Giovanna Abate attraverso Skype. A loro spetterà il compito di dispensare consigli e tattiche amorose da mettere in atto per non trovarsi di fronte ad una sola, ad un imbroglio, ad un pasticcio sentimentale. A guidare il racconto in voce fuori campo, invece, Maria De Filippi.