Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto a Adriana Volpe: "Ti sarò sempre grata"

Di Claudia Cabrini lunedì 13 aprile 2020

Durante una diretta Instagram, Paola e Adriana hanno scherzato sull'utilizzo del phon in casa... Poi la dedica della vincitrice alla Volpe: "Ti voglio molto bene"

Una lunga diretta su Instagram, sicuramente simpatica oltre che seguitissima dai rispettivi Followers, quella organizzata e ideata da due delle principali protagoniste di questo Grande Fratello Vip 4, conclusosi soltanto la settimana scorsa. Stiamo parlando dell'ultima live di Instagram di Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, che hanno intrattenuto i fan rispondendo alle loro domande in diretta, e raccontando un po' di più su come stiano trascorrendo i loro primi giorni di libertà a seguito della 'reclusione' nella casa del Grande Fratello per ben tre mesi.

Tra i tanti aneddoti riguardanti l'esperienza al GFVIP, oltre a quelli sulla convivenza con gli altri coinquilini, anche la già soprannominata 'Storiella del Phon', ossia l'utilizzo da parte di qualche concorrente in casa - del quale però né Paola né Adriana hanno voluto far il nome - dell'asciugacapelli per la risoluzione di... Problemi intestinali.

Inoltre, Paola su Adriana ha commentato:



"Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre. Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire. E ti voglio tanto bene".

Adriana, dopo aver anche presentato la figlia Gisele a Paola - sempre in diretta - ha poi ritrovato Andrea Denver a sua volta connesso alla live. Il modello avrebbe anche commentato: "Un bacio a entrambe, ragazze - è un piacere sentirvi!".