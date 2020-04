Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia attacca Paola Di Benedetto. Ecco l'accusa

Di Marcello Filograsso martedì 7 aprile 2020

L'ex moglie di Francesco Sarcina sostiene che Paola Di Benedetto sia diventata troppo amica di Paola Ciavarro, al punto da avergli fatto una proposta indecente

Continuano i venti di guerra al di fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 4: nel corso della diretta Instagram congiunta tra Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, l'ex moglie di Francesco ha lanciato delle accuse pesanti nei confronti della ragazza che ha ricoperto il ruolo di Madre natura in Ciao Darwin!.

Clizia Incorvaia in particolare avrebbe rivelato che la Di Benedetto sia diventata troppo amica di recente nei confronti del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, arrivando addirittura a proporgli di dormire con lui.

Una mossa che la Incorvaia non ha per nulla gradito, essendosi legata molto alla presenza maschile di Forum, anzi avendoci una storia d'amore in piena regola.

Clizia Incorvaia è stata squalificata dal reality show con personaggi famosi, dichiarando:



"Probabilmente non ci sarò perché sono stata squalificata in collegamento. In realtà si potrebbe anche fare, sarei in collegamento non lì in studio".