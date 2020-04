Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia batte la testa: interviene il medico (video)

Di Marcello Filograsso martedì 7 aprile 2020

La showgirl scivola mentre gioca a gavettoni con Sossio Aruta

Pomeriggio denso di preoccupazioni nella casa del Grande Fratello Vip 4: non solo per l'epidemia di coronavirus in corso, ieri ci si è messa pure Antonella Elia per una scivolata a causa della quale ha battuto la testa.

Questi i fatti: la showgirl stava giocando a darsi secchiate con Sossio Aruta, suo concorrente e volto noto di Uomini e Donne Over, quando è scivolata per terra nello scappare all'uomo che voleva bonariamente colpirla. La Elia non si è alzata immediatamente, mentre Sossio sì.





GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6

— TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

A preoccupare il pubblico che guardava la diretta su Mediaset Extra il fatto che la regia del reality show celebrity ha preferito non mostrare l'inquadratura per un tempo di due minuti. In realtà per soccorrere Antonella è dovuto intervenire un medico, che l'ha portata in magazzino.

Successivamente la donna è tornata dai suoi compagni di gioco, riferendo che dovrà dare aggiornamenti al dottore nei prossimi due giorni. Antonella Elia così è stata poi riabbracciata da Sossio Aruta.