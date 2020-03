Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini, aggiornamenti sul Coronavirus: "Papa Francesco ci ha dato la linea guida" (Video)

Alfonso Signorini ha aggiornato i concorrenti del Grande Fratello Vip riguardo l'emergenza sanitaria attualmente in corso in Italia a causa del Coronavirus e anche riguardo i principali eventi degli ultimi giorni.

Il conduttore della quarta edizione del reality show di Canale 5, infatti, ha informato gli inquilini della Casa anche riguardo la benedizione urbi et orbi di Papa Francesco e il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Signorini ha esordito con le buone notizie:

La notizia è stata accolta con un applauso da parte degli inquilini riuniti davanti al led.

Signorini, però, ha anche fornito il numero altissimo dei decessi:

E' una battaglia dura e complicata. Il numero dei decessi è drammatico. A ieri, sono decedute 11.591 persone. Sono tantissime. Oggi, in segno di lutto, sventolano le bandiere a mezz'asta e oggi è stato anche osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime. La mortalità in Italia è la più alta al mondo. La linea dura che i cittadini stanno osservando sta dando i suoi frutti. Dopo il picco, la linea continuerà a diminuire fino ad arrivare, si spera, allo zero.