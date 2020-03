Grande Fratello Vip, Antonio Zequila litiga con Teresanna e si allontana dal gruppo

Di Giulio Pasqui martedì 31 marzo 2020

Antonio Zequila rischia l'eliminazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip.

Da giorni Antonio Zequila chiede ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip di mettere in scena una soap. "Facciamo vedere che sappiamo recitare", ripete, senza raccogliere gli entusiasmi degli altri. "Antonio non hanno voglia i ragazzi e io non devo dimostrare di saper fare nulla. Io non voglio dimostrare a qualche regista di saper recitare, voglio divertirmi", ha sbroccato ieri sera Teresanna Pugliese, ormai stremata. "Metti sempre il dito nella piaga. Ma perché devi rispondere così, perché vuoi litigare con me adesso?", ha controrisposto uno Zequila stizzito più che mai. "Non è che se io ho un’idea diversa da te significa che voglio litigare. Ma gli altri già non hanno voglia, figuriamoci se la gag la facciamo diventare un copione…", l'opinione dell'ex tronista.

Deluso e arrabbiato, Zequila ha deciso di cenare lontano dal resto del gruppo e di disertare il party americano all'interno della Casa. "Era una cosa per divertirci secondo me, mi sono scocciato di dovermi relazionare con persone che non hanno interessi, qua si pensa solo al biliardino e a prendere il sole", si è poi sfogato con Paolo Ciavarro, il quale ha detto la sua. "Però se non va a tutti non ci devi rimanere male, siamo un gruppo di dieci persone non è facile metterci tutti d’accordo". Anche Patrick ha commentato l'atteggiamento dell'attore, che ora rischia l'eliminazione: "Mi dispiace vederlo così, purtroppo questa è la sindrome del nominato. Purtroppo è così, quando uno rischia di essere eliminato può reagire in due modi, o diventa più buono o va in escandescenza”.