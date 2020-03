Amici 19, perché Valentin ha cancellato il post 'contro' Francesca Tocca?

Di Massimo Galanto lunedì 30 marzo 2020

Il ballerino aveva annunciato su Instagram la fine della storia d'amore 'clandestina' con la professionista di Amici...

Perché Valentin Dumitru ha cancellato il post e le storie Instagram nelle quali rivelava com'era iniziata la storia d'amore con Francesca Tocca e annunciava la fine della stessa?

Sono in molti tra gli appassionati ad Amici di Maria De Filippi a porsi l'interrogativo, avanzando anche qualche ipotesi.

Potrebbe essere che la scelta del ballerino rumeno, cacciato da Maria De Filippi in diretta, sia legata alla più o meno concreta ipotesi che la Tocca, sposata con Raimondo Todaro di Ballando con le stelle, voglia denunciarlo per diffamazione, come in qualche modo inteso dalla collega Giulia Pauselli?

Potrebbe essere che dopo la pubblicazione del post (avvenuta mentre era in corso - in diretta - la semifinale del talent show di Canale 5) tra Valentin e Francesca ci sia stato un chiarimento? Tale ipotesi è però un po' indebolita da un dettaglio, notato dai più attenti spettatori di questa vicenda gossippara. Ossia il fatto che la Tocca abbia, a quanto pare, smesso di seguire su Instagram il giovane danzatore.

Insomma, altro che pace, tutto farebbe pensare che i rapporti tra le parti siano più in bilico che mai. E, allora, a cosa è dovuta la cancellazione dei post che hanno sollevato un polverone non da poco? Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti?