Coronavirus, Rachida dona 80 mascherine "fatte in casa" a chi ne ha bisogno

Di Giulio Pasqui sabato 28 marzo 2020

L'ex star di Masterchef ha donato ottanta mascherine alla sua città, Bergamo.

Dalla tv al volontariato. Anche Rachida Karrati si è messa a disposizione durante l'emergenza Coronavirus. "Sono una sarta, cucio da quando ho 8 anni. E quando mi sono resa conto che mancavano mascherine, ho tirato fuori la stoffa migliore che avevo e mi sono messa a cucire", ha raccontato a L'Eco di Bergamo l'ex star di Mascherchef.

Di mascherine ne ha confezionate ottanta. "Sono pronta a donarle a chi ne ha bisogno. Anzi, lancio un appello: se qualcuno mi consegna degli elastici, vado avanti a prepararle per tutti. Voglio contribuire in tutti i modi ad aiutare i miei concittadini", ha dichiarato la cuoca marrocchina, che è stata 'adottata' dalla città di Bergamo, una delle più colpite dal Covid-19. "Ma so anche cucinare: se posso essere d'aiuto nel preparare pasti per medici o per i volontari, lo faccio con piacere, ditemi dove e quando".