Maria Elena e Carlos, chi sono i genitori di Javier di Amici 19

Di Massimo Galanto venerdì 27 marzo 2020

Collegamento in diretta da Cuba durante la semifinale di Amici 19 anche con la nonna Maria Luisa

Maria Elena e Carlos sono i genitori di Javier Rojas, il ballerino in gara (in finale) ad Amici 19. I due si sono collegati con il figlio in diretta da Cuba nel corso della semifinale di venerdì 27 marzo 2020. Presente anche la nonna Maria Luisa, la cui data di nascita è tatuata sul corpo del ragazzo.

Sei fantastico, sei bravissimo. Complimenti, figlio mio. Ci vediamo presto. Siamo molto contenti di vedere che stai bene e che sei felice. Vedo che hai fatto tutto molto bene. Siamo molto orgogliosi di te. Ti mandiamo un bacio grande.

In un video precedentemente registrato i parenti del ballerino hanno aggiunto:

Siamo molto orgogliosi perché sappiamo che hai fatto e stai facendo un sacrificio speciale e per questo nonostante ci manchi sappiamo che questa esperienza che stai vivendo oggi ti servirà molto nella vita e per la tua crescita futura. Ti vogliamo bene.

Javier, visibilmente emozionato, ha ammesso di sentire molto la mancanza dei suoi cari:

Mi mancate tanto, mi mancata tutti i giorni.

I genitori di Javier, in chiusura di videochiamata, hanno dimostrato grande fair play facendo i complimenti a Nicolai, ballerino rivale dei figlio, e alle cantanti Gaia, Nyv e Giulia:

Mandiamo un bacio grande anche a Nicolai, anche lui è un bravissimo ballerino. Davvero bravo. E anche le ragazze cantano benissimo.

