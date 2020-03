Grande Fratello VIP 4, Antonio Zequila critica Patrick dopo la nomination (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 26 marzo 2020

"E' un falso, un gran giocatore" e la nomination a tre si infuoca!

Ancora una volta nella casa del Grande Fratello VIP sono le nomination a far da padrone nella notte post-puntata. Antonio Zequila ne ha fatto le spese, infatti il concorrente è nominato insieme a Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Ed è proprio con loro che Zequila si scaglia dopo che i due lo hanno nominato senza salvarlo.

A fatica riesce a prender sonno, il pensiero del suo nome a rischio eliminazione è uno smacco che a poco meno di due settimane dalla finale scotta: "Potevate lasciarmi tranquillo questa settimana, anche se poi la prossima sarei uscito lo stesso ma almeno mi sarei vissuto tranquillamente questi giorni". Dall'osservazione allo sfogo rabbioso è uno schiocco di dita. La mossa di Patrick innervosisce Antonio e non gliele manda a dire (anche se non faccia a faccia):



E' un falso, lui quando ha visto che non sono andato in finale, si è galvanizzato ed essendo un giocatore mi ha sfidato ad andare in Nomination con lui. Lui è un falso. È un gran giocatore!

Ciavarro (QUI IL VIDEO), in stanza con lui, lo ascolta e prende parola: "È il gioco Antonio, è il gioco. E se Patrick avesse avuto davvero una strategia, avremmo portato al televoto una persona meno forte di te". Zequila si sente quasi dentro un uno contro tutti, Paolo lo delude: "Anche tu avresti potuto salvarmi invece hai salvato Licia". Antonio replica stizzito: "In realtà un conto è salvare una persona, diverso invece è nominarla". Non risparmia neppure una sua acerrima nemica come Paola di Benedetto: "Sputa veleno"

E' guerra fredda fra 3 protagonisti di questa edizione e il televoto della settimana diventa più infuocato che mai!