Antonella Clerici: "Con Vittorio sto vivendo una seconda giovinezza. Il matrimonio? Stiamo bene così" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

Antonella Clerici e Vittorio Garrone presto sposi? L'ipotesi

Ospite, oggi, della diretta Instagram di 'Chi', Antonella Clerici ha aperto il proprio cuore parlando della sua storia d'amore con Vittorio Garrone:

"Ho avuto il privilegio di conoscere Vittorio, di vivere con lui una seconda giovinezza, un grande amore in tarda età. E anche a fidarmi. In questi giorni, penso alle famiglie che non sono magari così unite ma devono vivere assieme. Magari ci sono tante realtà meno belle delle nostre. Avere, in questo momento, una famiglia e dei sentimenti importanti e solidi, è un grande privilegio".

Un amore inaspettato che ha spinto la conduttrice a rinunciare, dopo 18 anni, ad un programma quotidiano come 'La Prova del cuoco':

"Io non cercavo niente. Le cose belle arrivano quando non le cerchi. Lui è molto simpatico. E' un uomo divertente, ti fa sentire protetta, amata. Quando sei giovane, certe cose non le apprezzi. Poi, da grande, capisci il reale valore".

Il matrimonio non rientra nei progetti di coppia a breve scadenza:

"Non si è aperto nessuno spiraglio. Non ne sentiamo la necessità. Non è una cosa che mi ha portato molto fortuna in passato. Per ora, il problema non me lo pongo. Stiamo bene così".