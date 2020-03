Barbara d'Urso: il tutorial su come togliere i guanti (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

Barbara d'Urso spiega ai telespettatori di Pomeriggio 5 come levare i guanti

Nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', in onda, oggi, mercoledì 25 marzo 2020, Barbara d'Urso ha realizzato un vero e proprio tutorial per levare i guanti (uno strumento fondamentale assieme alla mascherina per arginare la diffusione del Coronavirus) senza compromettere la sterilità delle nostre mani.

Ecco le istruzioni dell'amatissima conduttrice Mediaset.

Il video, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web. Ed è diventato virale. Molte pagine social hanno condiviso il filmato raggiungendo moltissime visualizzazioni.

Nelle scorse settimane, la presentatrice ha offerto preziosi consigli su come igienizzare le mani e lavare i denti in piena sicurezza.