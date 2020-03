Grande Fratello VIP 4, la linea della vita di Fernanda Lessa

Di Marco Salaris mercoledì 25 marzo 2020

Le lacrime in confessionale: "Forse tutto questo è servito a qualcosa"

Per Fernanda Lessa come per il resto degli inquilini l'avventura di Grande Fratello VIP è una montagna russa: rabbia, gioia, preoccupazione, tristezza. Ed è un po' questa la linea della vita rappresentata dalla concorrente nella mystery room e trasmessa nel settantaseiesimo daily su Canale 5. Oggi 43enne, per Fernanda si apre una nuova pagina della sua storia con l'esperienza nel reality show aggiungendo questa tappa alle tante raccontate oggi a partire dalla sua infanzia:



Non è stata bella a causa del bullismo. Soffrivo a casa e a scuola. Tutto quello che succedeva era colpa mia, io non volevo pensarci e allora ho deciso di mettermi subito a lavorare entrando nel mondo della moda. Ho fatto la modella, sono salita a livelli molto alti. Lo chiamerei il livello delle tre S: Soldi, Successo e Solitudine. Poi ho conosciuto il papà delle mie figlie. Nasce Lua Clara, un mese dopo sono di nuovo incinta e nasce Ira Marie.

E' il 2008, un momento d'oro per Fernanda. Tutto va al meglio fino a quando le cose con il suo ex Davide Dileo (in arte Boosta dei Subsonica) non vanno più bene e i due decidono di lasciarsi. Si susseguono periodi bui. Una solitudine senza via d'uscita e poi l'incubo dell'alcol: "Mi stavo buttando via".

L'arrivo di Luca Zocchi, suo marito dal 2017 riaccende la voglia di amare: "Quando l'ho conosciuto ho pensato subito di sposarlo". Nel gennaio 2018 però un altro momento no, l'alcol stava nuovamente prendendo il sopravvento su di lei: "Lo aggredì perché ero ubriaca. Da quel momento io non ho più bevuto. 580 giorni senza bere alcol. Lui mi ha conosciuto nel fondo della crisi."

Fernanda ritiene che le sofferenze passate e gli episodi accaduti nella sua vita sono serviti a renderla più matura ed "essere una brava mamma" come ripete in confessionale con le lacrime agli occhi.