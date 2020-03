Grande Fratello Vip 4: il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia: "Che schifo la scena di stanotte" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

Il marito di Fernanda Lessa commenta la lite notturna tra la moglie e Antonella Elia

Dopo la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa (per tre pacchi di biscotti), il marito Luca Zocchi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto difendere, a spada tratta, la deejay brasiliana, per quello che è accaduto stanotte:

Zocchi: "Stasera nuova puntata, si rischia un po' ma in realtà a logica delle cose non dovresti rischiare perché, per regolamento, la Elia dovrebbe essere sbattuta fuori... se tutto non è truccato. Bene, giusto... Finalmente che schifo, ieri notte, se fossi stato in te l'avrei tirato una testata. Sei stata brava per come hai gestito la situazione. Per tutto... sei stata più che brava, precisa. Non pensavo ti saresti trattenuta. Sono fiero di te, amore mio.. veramente. Ti amo piccola mia e ti auguro ancora buona fortuna per stasera".

In un post, l'uomo ha rincarato la dose, spendendo parole di vicinanza nei confronti della moglie: