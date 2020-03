Grande Fratello Vip 4, il video-messaggio di Adriana Volpe (Video)

Adriana Volpe ha realizzato un video-messaggio per i suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 4.

Nel filmato andato in onda nella puntata di questa sera, abbiamo visto anche il momento in cui Adriana Volpe ha ricevuto la notizia delle gravi condizioni di salute del suocero, venuto a mancare qualche giorno dopo, e i saluti che la conduttrice ha voluto porgere ai suoi coinquilini prima di andarsene.

Subito dopo, i concorrenti del GF Vip 4 hanno ascoltato le parole di Adriana Volpe:

Una volta entrata, magia, stare in un gruppo così positivo è un regalo incredibile. Ciao, ragazzi, che effetto mi fa girare questo video e siccome mi rendo conto che non riesco ad arrivare fino in fondo, mi sono fermata, ho preso carta e penna e ho scritto una lettera per voi. Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati nella Casa. Provo incredulità e tristezza. Paola, io e te ci siamo scelte, abbiamo condiviso il letto dal primo giorno, abbiamo pianto, ci siamo strette la mano, abbiamo riso. Con Patrick, invece, è stato feeling dal primo minuto Mi hai strappato sempre un sorriso. Fernanda, ti sono stata vicina in questo viaggio e tu mi hai sempre letto negli occhi, ti bastava uno sguardo per capire il mio pensiero, ti voglio bene. Paolo, quante volte mi hai fatto compagnia nelle mie notte insonni... Denver, sei un ragazzo generoso e gentile, la tua capacità di commuoverti senza vergogna racconta quello che abbiamo potuto conoscere di te. Non cambiare mai. Antonella, nella casa abbiamo legato, discusso, fatto pace ma sempre guardandoci negli occhi. Ci vedremo fuori, Antonella. Agli altri, l'augurio migliore che posso farvi e farci è quello di tornare alla normalità. Mi mancate tantissimo e vi porto nel cuore. Andrà tutto bene perché andrà tutto bene.