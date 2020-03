Stefano Bonolis: moglie, Paola Caruso, lavoro, Instagram

Di Marcello Filograsso sabato 21 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Stefano Bonolis

Stefano Bonolis è il figlio del conduttore televisivo Paolo Bonolis e della psicologa americana Diane Zoeller, sua ex moglie, con cui è stato sposato dal 1983 al 1988. L'altra figlia avuta da lei è Martina.

Non ci sono in realtà molte informazioni disponibili sul primogenito di casa Bonolis, dal momento che il ragazzo ha preferito rimanere a vivere negli Stati Uniti con sua madre. Nel 2019 ha sposato Candice Hansen: il matrimonio si è svolto allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, New York. A condividere la foto della cerimonia è stata Sonia Bruganelli, seconda moglie di Paolo Bonolis.

Stefano Bonolis, che prima di Candice aveva avuto una breve storia con Paola Caruso, la ex bonas di Avanti un Altro!, condivide molto spesso scatti della sua vita privata su Instagram. Non è dato sapere quale lavoro svolga.

Foto: account Instagram Stefano Bonolis