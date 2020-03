Raffaella Ferrari: chi è la moglie di Luca Laurenti

Di Marcello Filograsso sabato 21 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Raffaella Ferrari, moglie di Luca Laurenti

Non c'è solo Paolo Bonolis nella vita di Luca Laurenti, sua spalla storica dai tempi di Urka, game show di Italia1 del 1991 grazie al quale ha avuto genesi il sodalizio tra i due culminato con il Festival di Sanremo 2009 e tuttora con Avanti un Altro! : dal 1994 il maestro è sposato con Raffaella Ferrari.

Di Raffaella si sa poco e nulla, dal momento che la donna sembra non appartenere al mondo dello spettacolo come suo marito. Laurenti ha anche un figlio di nome Andrea, ma anche su di lui le informazioni non ci sono, visto che il collaboratore di Bonolis è riuscito a mantenere riservata la sua vita privata. A proposito: i due si sono conosciuti proprio grazie a Paolo Bonolis.

Luca Laurenti ha comunque dichiarato in un'intervista a Vanity Fair sul suo rapporto con Raffaella:



“Ho una visione dell’amore. Faccio due esempi. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. Sono il suo trampolino qualsiasi scelta faccia. Vuoi andare in America, vai. Vuoi fare l’amore, fai. Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella me la risposo cento volte. Nulla ci separa. Non queste str…zate. Il nostro rapporto non è basato sul c…zo”.

Foto: account Instagram Luca Laurenti