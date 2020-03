Grande Fratello VIP 4, Adriana Volpe "La situazione non è bella": è giallo nella casa

Di Marco Salaris mercoledì 18 marzo 2020

La preoccupazione della showgirl in una conversazione con Patrick.

Giorni confusi e tesi nella casa del Grande Fratello VIP. L'umore messo a repentaglio tra le notizie e i numeri dell'emergenza Coronavirus e le tensioni tra gli inquilini della casa fa a cazzotti con i momenti di leggerezza e spensieratezza spesso spezzati da un pianto o uno sfogo. Non basti tutto ciò, nelle ultime ore si è aperto un giallo che riguarda Adriana Volpe.

E' il sito TheSocialPost a riportare di una lunga conversazione di Adriana Volpe all'interno del confessionale con il GF. Al termine la showgirl è uscita dalla stanza incontrando Patrick Ray Pugliese con la quale ha scambiato due parole "Sei rimasta in confessionale per tanto tempo..." la telecamera li inquadra, la Volpe si sarebbe lasciata sfuggire una frase preoccupante: "La situazione non è bella", Patrick si incuriosisce: "Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?".

La regia taglia bruscamente la conversazione, ragion per cui non è ben chiaro a cosa e a chi si stesse riferendo Adriana Volpe. Ci saranno