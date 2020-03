Serena Grandi: "Chiambretti? Ci siamo baciati e abbracciati. Sono stata ospite anche dalla D'Urso"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 18 marzo 2020

Serena Grandi a contatto con Piero Chiambretti prima della notizia della sua positività al Coronavirus

Serena Grandi, nelle scorse ore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni all'agenzia Adnkronos, dopo aver appreso che Piero Chiambretti e la mamma Felicita sono risultati positivi al Coronavirus. L'attrice, nelle ultime settimane, è stata ospite di #CR4 - La Repubblica delle donne e interagito con il conduttore Mediaset:

"Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo dire mi metto in autoquarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', ad oggi, è piuttosto preoccupata per il diffondersi repentino dell'epidemia anche tra gli addetti ai lavori:

"Ora che ci penso dopo essere stato ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui sono dovuti sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere. Sono stata ospite per due volte anche da Barbara D'Urso. Speriamo che finisca tutto per il meglio".

Nelle scorse ore, la Grandi, sui propri social, ha fatto arrivare un messaggio di pronta guarigione all'amico e collega.