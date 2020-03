Grande Fratello Vip 4: il marito di Fernanda Lessa contro Sossio Aruta

lunedì 16 marzo 2020

Un nuovo attacco a Fernanda Lessa all'interno della casa ha fatto sbottare il marito, che in sua difesa ha commentato con un durissimo post su Instagram

Un duro commento quello arrivato in difesa della moglie Fernanda Lessa da Luca Zocchi, suo compagno storico e marito dal 2017 che ha deciso di schierarsi duramente a favore di Fernanda esprimendo la sua dura opinione con un lungo post sui social network. Se è vero che all'interno della casa continuino infatti i malumori (soltanto di poche ore fa l'ennesima lite tra Sossio e Teresanna Pugliese) altrettanto vero è che i vari litigi accaduti nei giorni scorsi come nelle ultime ore condizionino e non poco anche chi segue il Grande Fratello Vip da casa.

A riconfermarlo proprio lo stesso Zocchi, che dopo aver notato l'ennesimo attacco alla moglie ha deciso di esprimere la sua opinione senza mezze misure. Ma partiamo dal principio. Cosa è accaduto nelle ultime ore a Fernanda? La modella ha iniziato a sentire un forte mal di denti, del quale si è lamentata anche con gli autori del programma. Tuttavia, i restanti coinquilini in casa non le hanno voluto credere, scambiando la sua nevralgia dentale per una crisi di nervi.

Ad intervenire due persone in particolare, Sossio Aruta ed Antonella Elia. L'ex corteggiatore del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne ha infatti dichiarato: "La vipera velenosa non avete visto cosa faceva? Si dava le botte qua", imitando Fernanda Lessa e sostenendo quindi che il suo dolore dentale se lo sia causato lei stessa. A proseguire nella conversazione Antonella Elia, che ha subito aggiunto: "L'ho visto e sono cose inaccettabili [...] Quando c'è stato il litigio Fernanda ha avuto una delle sue crisi poi è tornata e ha detto 'Preghiamo'. Io ho detto: 'No, aspettiamo che esca Sossio dal confessionale e preghiamo tutti insieme' e lei se n'è andata proprio infuriata, poi quando l'abbiamo richiamata non è voluta venire".

A queste ultime parole il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, è sbottato, e con un lungo post su Instagram ha spiegato:



"Sossio Aruta sei il solito troglodita. Fernanda ha un dente spezzato e quindi sta male, e la si prende per il cul0 così nella stanza delle vipere capitanata da Antonella Elia, Andrea Denver, Paola Di Benedetto e Sara Soldati. Che vergogna. Perché le cose non le sapete dire in faccia, soprattutto Andrea Denver il 'buon samaritano'. Antonella, ti dimostri il crotalo che sei e Paola Di Benedetto, sei falsa come una Louis Vuitton in vendita in spiaggia. Sossio Aruta ignoranza allo stato puro".

